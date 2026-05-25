İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7259
  • EURO
    53,5146
  • ALTIN
    6713.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig sevinci Çorum'u sardı! Sokaklar kırmızı-siyah
Spor

Süper Lig sevinci Çorum'u sardı! Sokaklar kırmızı-siyah

Çorum FK, play-off finalinde elde ettiği tarihi zaferin ardından kentte büyük coşkuyla karşılandı. İlk kez Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlı ekip, dönüşte hem Sungurlu'da hem de Çorum şehir merkezinde taraftarların sevgi gösterileriyle karşılaştı.

IHA25 Mayıs 2026 Pazartesi 20:10 - Güncelleme:
Süper Lig sevinci Çorum'u sardı! Sokaklar kırmızı-siyah
ABONE OL

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum FK, kente dönüşünde taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Konya'da oynanan play-off finalinde Esenler Erokspor'u Serdar Gürler ve Mame Thiam'ın golleriyle 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, tarihi bir başarıya imza attı. Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Çorum FK kafilesi, dönüş yolunda ilk olarak Sungurlu ilçesinde taraftarlarla buluştu. Takım otobüsünü Türk bayrakları ve kırmızı-siyahlı flamalarla karşılayan taraftarlar, meşaleler yakarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Sungurlu'da başlayan kutlamalar, Çorum kent merkezinde de devam etti. Çorum FK tesisleri önünde toplanan taraftarlar, tezahüratlar ve marşlarla takıma destek verdi. Futbolcular da taraftarların coşkusuna otobüsten el sallayarak karşılık verdi. Şehirde tarihi başarının sevinci gün boyunca sürdü.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.