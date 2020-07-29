İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2020 Çarşamba / 8 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9572
  • EURO
    8,1977
  • ALTIN
    438.061
  • BIST100
    1148.77
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig takımları Visar Bekaj'ın peşinde
Spor

Süper Lig takımları Visar Bekaj'ın peşinde

Transferde adı bir dönem Beşiktaş'la anılan Kosovalı kaleci Visar Bekaj, Süper Lig takımlarının gözdesi haline geldi.

IHA29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:44 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:44
ABONE OL

Kosova’nın Priştine takımında forma giyen 23 yaşındaki kaleci Visar Bekaj ile Süper Lig takımları yakından ilgileniyor. Bekaj bu sezon 32 maçta 20 gol yedi ve 17 kez de kalesini gole kapattı.

Kosova’nın Priştine ekibinde oynayan 23 yaşındaki kaleci Visar Bekaj, başarılı geçirdiği sezon sonrasında dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon Priştine ile 32 maçta forma giyen Bekaj kalesinde 20 gol görürken, 17 maçta da kalesini gole kapadı. Başarılı kaleci bu performansıyla gol yememe yüzdesi olarak lig rekorunu ele geçirdi.

Süper Lig’den birçok takımın yakın temas kurduğu Kosovalı kaleciyi Avrupa’dan özellikle Hoffenheim ve Hamburg’un da istediği belirtildi. Begaj’ın adı bir dönem Beşiktaş ile de anılmıştı.

Kosova Milli Takım forması giyen başarılı eldiven, son 3 yılda Kosova’da yılın kalecisi seçildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.