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Spor

Süper Lig takımlarının Kerem Paykoç kapışması!

Menemenspor'un 18 yaşındaki stoperi Kerem Paykoç'u Süper Lig takımları Antalyaspor ve Kasımpaşa'nun transfer etmek istediği belirtildi.

DHA16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:45 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek resmen küme düşen Nasadoge Menemenspor'un genç stoperi Kerem Paykoç'a Süper Lig ekiplerinin talip olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip vitrine çıkan 18 yaşındaki oyuncu için Fraport Tav Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın Menemenspor'la temasa geçtiği kaydedildi.

Bu sezon ligde 11 maça çıkan Kerem, 873 dakika sahada kaldı. Menemenspor'da Kerem'in yanı sıra golcü Ahmet Sağat başta olmak üzere birçok yerli oyuncuya tekliflerin geldiği ifade edildi.

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