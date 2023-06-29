İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2023 Perşembe / 11 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0994
  • EURO
    28,4658
  • ALTIN
    1597.48
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig takımlarının transfer gözdesi Borini
Spor

Süper Lig takımlarının transfer gözdesi Borini

Geçen sezon Karagümrük forması ile şov yapan Borini, takımdan ayrılmasının ardından Süper Lig ekiplerini peşine taktı. Samsunspor ve Adana Demirspor, İtalyan hücum oyuncusunu transfer için girişimlerini sürdürüyor.

29 Haziran 2023 Perşembe 10:50 - Güncelleme:
Süper Lig takımlarının transfer gözdesi Borini
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük, Fabio Borini ile yollarını ayırmıştı. İtalyan hücum oyuncusu, bu sezon çıktığı 31 resmi karşılaşmada 20 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 da gol pası verdi. Fakat Borini, Karagümrük ile olan kontratını uzatmadı.

Yeni kulüp arayışlarını sürdüren tecrübeli oyuncu için Süper Lig ekipleri de devreye girdi. Adana Demirspor ve Samsunspor, 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Ancak Borini, kariyerini Türkiye'de devam ettirip, ettirmeyeceği konusunda kararını vermedi. Deneyimli oyuncunun, geleceğiyle ilgili kısa bir süre içerisinde kariyerine nerede devam etmek isteyeceğine karar vermesi bekleniyor.

ŞİMŞEKLER, KLUİVERT'I BİTİRDİ

Bu arada Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük koltuğu için de aradığı ismi bulmuştu. Eski efsane futbolcu Patrick Kluivert ile anlaşan Mavi Şimşekler, imza için geri sayıma geçti. Gelen son haberlere göre Hollandalı çalıştırıcının 1 Temmuz'da İstanbul'a geleceği ve sonrasında imzayı atmak üzere Adana'ya gideceği ortaya çıktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.