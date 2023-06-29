Süper Lig takımlarının transfer gözdesi Borini

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük, Fabio Borini ile yollarını ayırmıştı. İtalyan hücum oyuncusu, bu sezon çıktığı 31 resmi karşılaşmada 20 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 da gol pası verdi. Fakat Borini, Karagümrük ile olan kontratını uzatmadı.

Yeni kulüp arayışlarını sürdüren tecrübeli oyuncu için Süper Lig ekipleri de devreye girdi. Adana Demirspor ve Samsunspor, 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Ancak Borini, kariyerini Türkiye'de devam ettirip, ettirmeyeceği konusunda kararını vermedi. Deneyimli oyuncunun, geleceğiyle ilgili kısa bir süre içerisinde kariyerine nerede devam etmek isteyeceğine karar vermesi bekleniyor.

ŞİMŞEKLER, KLUİVERT'I BİTİRDİ

Bu arada Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük koltuğu için de aradığı ismi bulmuştu. Eski efsane futbolcu Patrick Kluivert ile anlaşan Mavi Şimşekler, imza için geri sayıma geçti. Gelen son haberlere göre Hollandalı çalıştırıcının 1 Temmuz'da İstanbul'a geleceği ve sonrasında imzayı atmak üzere Adana'ya gideceği ortaya çıktı.