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Spor

Süper Lig tarihine geçti! Bir maçta 4 gol attı

Fenerbahçe'de sezon başı transfer edilen milli futbolcu Cengiz Ünder'in formu, sakatlığını atlatmasının ardından büyük bir ivme kazandı. Milli yıldız İstanbulspor karşısında ilk yarıda 3 gol attı ve kalitesini bir kez daha gösterdi. İşte detaylar...

7 Ocak 2024 Pazar 16:55 - Güncelleme:
Süper Lig tarihine geçti! Bir maçta 4 gol attı
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Tendyol Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a konuk olduğu karşılaşmada Cengiz Ünder fırtınası esti. Maçın henüz 8. dakikasında sahneye çıkan yıldız futbolcu, ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla harika vurarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İLGİNÇ GOL!

İstanbulspor'un golünde topu kaptıran Cengiz Ünder, iki dakika sonra kendisini affettirdi. Ceza sahası çevresinde pres yapan Cengiz Ünder, savunmanın çıkarmaya çalıştığı topa ayak koydu. Daha sonra hızlanan top kaleci Alp'in yanından ağlarla buluştu ve Fenerbahçe, 2-1 öne geçti.

HAT-TRİCK YAPTI!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda vitesi hiç düşürmeyen Cengiz Ünder, 34. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Kanat oyuncusu, ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağının içiyle vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu. Cengiz Ünder, bu gol ile birlikte kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Fenerbahçe, 45+1'de Edin Dzeko'nun golüyle ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında maçın ikinci yarısının henüz başında farkı dörde çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve top uzak köşeden ağlarla buluştu. Fenerbahçe bu gol ile 5-1 öne geçerken Cengiz de kariyerinde ilk kez bir karşılaşmada 4 gol atmayı başardı. Ayrıca yıldız oyuncu, Enner Valencia'dan bu yana bir Süper Lig maçında 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

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