Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 20.00'de Rams Parkt'ta başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip karşılaşma, lig tarihindeki en pahalı müsabaka olarak kayıtlara geçecek. Transfermarkt verilerine göre Galatasaray, 277.23 milyon Euro ile Süper Lig'in en değerli kadrosuna sahip durumda. Fenerbahçe ise 242 milyon Euro ile ikinci sırada bulunuyor.

EN İYİLER SAHNEDE

Rams Park'ta karşılaşacak iki takımın toplam kadro değeri 519.23 milyon euroya ulaşıyor. Hali hazırda Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek 10 oyuncusundan 9'u bu iki takımda forma giyiyor. Sarı-Kırmızılılar'da; Victor Osimhen (75 milyon euro), Gabriel Sara (23 milyon euro), Barış Alper Yılmaz (20 milyon euro), Davinson Sanchez (19 milyon euro), Lucas Torreira (15 milyon euro) bu listede yer aldı. Sarı-Lacivertliler'de ise; Youssef En-Nesyri (22 milyon euro), Sofyan Amrabat (22 milyon euro), Allan Saint-Maximin (17 milyon euro), Sebastian Szymanski (17 milyon euro) ve Milan Skriniar (15 milyon euro) piyasa değeri ile dikkat çekiyor.

402. MÜCADELE!..

Galatasaray ile Fenerbahçe 402. kez rakip olacak. Ezeli rekabette Sarı-Lacivertliler'in 149'a 129 üstünlüğü var. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 542 golüne, Aslan 500 golle karşılık verdi. Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta Sarı-Kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, Sarı-Lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele berabere sona erdi.