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Spor

Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın programı

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1.Lig'de heyecan bugün oynanacak Eyüpspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla bşalayacak. İşte futbolda haftanın programı...

AA20 Aralık 2024 Cuma 09:30 - Güncelleme:
Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın programı
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Türkiye'deki futbol liglerinde heyecan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG

Bugün:

20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

22 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor (Gaziantep)

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin)

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

TRENDYOL 1. LİG

Yarın:

13.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir)

16.00 Manisa FK-Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Pendik)

22 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Aktepe)

16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

16.00 Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor (Diyarbakır)

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