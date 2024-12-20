Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın programı

Türkiye'deki futbol liglerinde heyecan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
TRENDYOL SÜPER LİG
Bugün:
20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
Yarın:
16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
22 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor (Gaziantep)
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)
23 Aralık Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin)
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
TRENDYOL 1. LİG
Yarın:
13.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir)
16.00 Manisa FK-Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Pendik)
22 Aralık Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Aktepe)
16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)
16.00 Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenler Erokspor)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)
23 Aralık Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor (Diyarbakır)