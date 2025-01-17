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Spor

Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın programı

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçları bugün oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. İşte futbolda haftanın fikstürü..

AA17 Ocak 2025 Cuma 09:32 - Güncelleme:
Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın programı
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Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçları bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG

Bugün:

20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)

Yarın:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep)

19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)

19 Ocak Pazar:

13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)

TRENDYOL 1. LİG

Bugün:

20.00 Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü (11 Nisan)

Yarın:

13.30 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Diyarbakır)

16.00 Esenler Erokspor-Adanaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Central Hospital Ümraniyespor (Çorum Şehir)

19 Ocak Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Yeni Malatyaspor (Pendik)

19.00 Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

  • Trendyol Süper Lig
  • Trendyol 1. Lig
  • 20. Hafta Maçları

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