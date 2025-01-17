Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın programı

Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçları bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
TRENDYOL SÜPER LİG
Bugün:
20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)
Yarın:
13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep)
19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)
19 Ocak Pazar:
13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)
19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)
TRENDYOL 1. LİG
Bugün:
20.00 Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü (11 Nisan)
Yarın:
13.30 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Diyarbakır)
16.00 Esenler Erokspor-Adanaspor (Esenler Erokspor)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Central Hospital Ümraniyespor (Çorum Şehir)
19 Ocak Pazar:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Yeni Malatyaspor (Pendik)
19.00 Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)