Spor Toto Süper Lig ne zaman başlayacak? Yeni sezon maçlarını heyecanla bekleyen futbolseverler için beklenen açıklama geldi. TFF 2020-2021 sezonun başlangıç tarihini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçen sezonda düşme olmamasına ve gelecek sezonun 21 takımla oynanmasına karar verdi. Peki Süper Lig yeni sezon ne zaman başlıyor 2020-2021? İşte Süper Lig yeni sezon maçları
Süper Lig yeni sezon tarihi için geri sayım devam ederken ilk haftanın maç programı gündeme geldi. Milyonlarca sporsever yeni sezonun karşılaşması için bekleyişini sürdürürken ligin başlamasına kısa süre kala, TFF Süper Lig'de ilk haftaların karşılaşma tarihlerini duyurdu. Süper Lig 1. hafta programına göre sezon Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. 2. ve 3. ligde 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihlerini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak.
TFF 2 ve 3. ligin sezon başlangıcı ise 19-20 Eylül tarihlerinde olacak.
Diğer yandan 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar saat 19.00'de oynanacak. İşte, Süper Lig maç programı ile ilgili detaylar.
TFF, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ise 11 Eylül'de başlayacağını daha önce duyurmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Sezon Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar saat 19.00'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Süper Lig, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak olan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, 13 Eylül Pazar saat 20.00'de oynanacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 27 Eylül Pazar saat 19.00'da.
Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı şu şekilde:.
1. HAFTA
11 Eylül Cuma
20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
12 Eylül Cumartesi
17.00 DG Sivasspor-Alanyaspor
17.00 Karagümrük-Yeni Malatya
20.00 Göztepe-Denizlispor
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK
13 Eylül Pazar
17.00 Ankaragücü-BB Erzurumspor
17.00 Kayserispor-Kasımpaşa
20.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş
14 Eylül Pazar
20.00 Hatayspor-Başakşehir
2. HAFTA
18 Eylül Cuma
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe
19 Eylül Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-Konyaspor
16.00 Denizlispor-Trabzonspor
19.00 Alanyaspor-Kayserispor
19.00 Beşiktaş-Antalyaspor
20 Eylül Pazar
13.30 BB Erzurumspor-Sivasspor
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
19.00 Gaziantep FK-Karagümrük
19.00 Başakşehir-Galatasaray
21 Eylül Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Hatayspor
3. HAFTA
25 Eylül Cuma
20.00 Karagümrük-Başakşehir
26 Eylül Cumartesi
13.30 Kayserispor-BB Erzurumspor
16.00 Hatayspor-Kasımpaşa
16.00 Göztepe-Gaziantep FK
19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor
27 Eylül Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Alanyaspor
16.00 Sivasspor-Ankaragücü
16.00 Konyaspor-Beşiktaş
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe
28 Eylül Pazartesi
20.00 Antalyaspor-Denizlispor
4. HAFTA
2 Ekim Cuma
20.00 Ankaragücü-Kayserispor
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor
3 Ekim Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor-Antalyaspor
16.00 BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor
16.00 Başakşehir-Göztepe
19.00 Fenerbahçe-Karagümrük
4 Ekim Pazar
13.30 Denizlispor-Konyaspor
16.00 Alanyaspor-Hatayspor
16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray
DERBİ TARİHLERİ
1. HAFTA - Trabzonspor - Beşiktaş
3. HAFTA - Galatasaray - Fenerbahçe
6. HAFTA - Fenerbahçe - Trabzonspor
10. HAFTA - Fenerbahçe - Beşiktaş
15. HAFTA - Trabzonspor - Galatasaray
19. HAFTA - Beşiktaş - Galatasaray
İşte Süper Lig'de yer alacak takımlar
Alanyaspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Sivasspor,Trabzonspor, Hatayspor, BB Erzurumspor, Trabzonspor,Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor veya Fatih Karagümrük