10 Eylül 2020 Perşembe 13:53 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 13:53

Spor Toto Süper Lig ne zaman başlayacak? Yeni sezon maçlarını heyecanla bekleyen futbolseverler için beklenen açıklama geldi. TFF 2020-2021 sezonun başlangıç tarihini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçen sezonda düşme olmamasına ve gelecek sezonun 21 takımla oynanmasına karar verdi. Peki Süper Lig yeni sezon ne zaman başlıyor 2020-2021? İşte Süper Lig yeni sezon maçları

Süper Lig yeni sezon tarihi için geri sayım devam ederken ilk haftanın maç programı gündeme geldi. Milyonlarca sporsever yeni sezonun karşılaşması için bekleyişini sürdürürken ligin başlamasına kısa süre kala, TFF Süper Lig'de ilk haftaların karşılaşma tarihlerini duyurdu. Süper Lig 1. hafta programına göre sezon Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. 2. ve 3. ligde 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihlerini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak.

TFF 2 ve 3. ligin sezon başlangıcı ise 19-20 Eylül tarihlerinde olacak.

Diğer yandan 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar saat 19.00'de oynanacak. İşte, Süper Lig maç programı ile ilgili detaylar.

TFF, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ise 11 Eylül'de başlayacağını daha önce duyurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Sezon Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar saat 19.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Süper Lig, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak olan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, 13 Eylül Pazar saat 20.00'de oynanacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 27 Eylül Pazar saat 19.00'da.

Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı şu şekilde:.

1. HAFTA

11 Eylül Cuma

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

12 Eylül Cumartesi

17.00 DG Sivasspor-Alanyaspor

17.00 Karagümrük-Yeni Malatya

20.00 Göztepe-Denizlispor

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK

13 Eylül Pazar

17.00 Ankaragücü-BB Erzurumspor

17.00 Kayserispor-Kasımpaşa

20.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş

14 Eylül Pazar

20.00 Hatayspor-Başakşehir

2. HAFTA

18 Eylül Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe

19 Eylül Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-Konyaspor

16.00 Denizlispor-Trabzonspor

19.00 Alanyaspor-Kayserispor

19.00 Beşiktaş-Antalyaspor

20 Eylül Pazar

13.30 BB Erzurumspor-Sivasspor

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

19.00 Gaziantep FK-Karagümrük

19.00 Başakşehir-Galatasaray

21 Eylül Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Hatayspor

3. HAFTA

25 Eylül Cuma

20.00 Karagümrük-Başakşehir

26 Eylül Cumartesi

13.30 Kayserispor-BB Erzurumspor

16.00 Hatayspor-Kasımpaşa

16.00 Göztepe-Gaziantep FK

19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor

27 Eylül Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Alanyaspor

16.00 Sivasspor-Ankaragücü

16.00 Konyaspor-Beşiktaş

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe

28 Eylül Pazartesi

20.00 Antalyaspor-Denizlispor

4. HAFTA

2 Ekim Cuma

20.00 Ankaragücü-Kayserispor

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor

3 Ekim Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor-Antalyaspor

16.00 BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor

16.00 Başakşehir-Göztepe

19.00 Fenerbahçe-Karagümrük

4 Ekim Pazar

13.30 Denizlispor-Konyaspor

16.00 Alanyaspor-Hatayspor

16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray

DERBİ TARİHLERİ

1. HAFTA - Trabzonspor - Beşiktaş

3. HAFTA - Galatasaray - Fenerbahçe

6. HAFTA - Fenerbahçe - Trabzonspor

10. HAFTA - Fenerbahçe - Beşiktaş

15. HAFTA - Trabzonspor - Galatasaray

19. HAFTA - Beşiktaş - Galatasaray

İşte Süper Lig'de yer alacak takımlar

Alanyaspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Sivasspor,Trabzonspor, Hatayspor, BB Erzurumspor, Trabzonspor,Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor veya Fatih Karagümrük