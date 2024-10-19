Son yıllarda gelen yıldız isimlerle dünyada adından söz ettiren Süper Lig, bu sezon da ünlü futbolcuların akınına uğradı... Fenerbahçe; 19.5 milyon euro değeriyle lig tarihinin en çok bonservis harcamasını Faslı Youssef En-Nesyri'ye yaparken; Galatasaray 100 milyon Euro değerindeki Victor Osimhen'i kiraladı, Beşiktaş ise İtalya futbol tarihine adını yazdıran golcülerden Immobile'yi renklerine bağladı... 4 büyüklerin geçen sezon 658.88 milyon euro olan toplam kadro değerleri; bu sezon 739.39 milyon euroya yükseldi...

10 YILDA 1.28 MİLYAR € HARCADIK

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) yayımladığı verilere göre Türkiye Süper Ligi, 2015-2024 yılları arasında transfere en çok para harcanan 15'inci lig oldu. Bu yıllar arasında toplam 1.28 milyar euroluk harcamamızla; 1.34 milyar Euro harcayan Belçika'nın arkasında, 1.17 milyar Euro harcama yapan ABD'nin ise önünde yer aldık...

Ancak bunca harcamaya karşın UEFA'nın yaptığı ve yalnızca Avrupa ülkelerinin yer aldığı sıralamada 10'uncu sıradayız... Önümüzde ise sırasıyla Çekya, Belçika, Portekiz, Hollanda, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere bulunuyor...

DÜNYA SIRALAMASINDA 26'NCIYIZ

FIFA'nın yaptığı, tüm kıtalardan ülkelerin katıldığı dünya sıralamasında ise 26'ncı sırada bulunuyoruz. Ancak son 10 yılda futbol ligine bizden daha az harcama yapan ve halkı futbola uzak olan ABD, dünya sıralamasının 18'inci basamağında yer alıyor...

Profesyonel liglerine yaptığı harcamalarla ilk 20'ye dahi giremeyen Japonya da önümüzde yer alan ülkelerden bir diğeri... Dünyaya futbolcu yetiştirme konusunda istatistiksel olarak gerimizde kalan Japonya, dünya sıralamasında 16 ile tam 10 sıra önümüzde yer alıyor...