  Süper Lig yolunda Bodrum FK avantaj yakaladı
Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Arca Çorum FK'yı evinde 1-0 mağlup etmeyi başardı.

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2026 Pazartesi 22:05 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Sipay Bodrum FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Sipay Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golü 65. dakikada Ali Aytemur kaydetti.

Karşılaşmanın 22. dakikasında ev sahibi ekip, Taulant Seferi'nin kullandığı penaltı atışından ise yararlanamadı.

Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmenin ikinci mücadelesi, 15 Mayıs Cuma saat 20.00'de Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak.

Tur atlayan takım, play-off finalinde Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselme mücadelesi yapacak.

