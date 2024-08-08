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Spor

Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

8 Ağustos 2024 Perşembe 11:05 - Güncelleme:
Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Süper Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Galatasaray - Hatayspor | Turgut Doman

Kasımpaşa - Konyaspor | Muhammet Ali Metoğlu

Antalyaspor - Göztepe | Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Adana Demirspor | Atilla Karaoğlan

Sivasspor - Trabzonspor | Cihan Aydın

Alanyaspor - Eyüpspor | Oğuzhan Çakır

Samsunspor - Beşiktaş | Ali Şansalan

Çaykur Rizespor - Başakşehir | Direnç Tonusluoğlu

Bodrum FK - Gaziantep FK | Mehmet Türkmen

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