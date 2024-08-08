Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Süper Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Galatasaray - Hatayspor | Turgut Doman
Kasımpaşa - Konyaspor | Muhammet Ali Metoğlu
Antalyaspor - Göztepe | Zorbay Küçük
Fenerbahçe - Adana Demirspor | Atilla Karaoğlan
Sivasspor - Trabzonspor | Cihan Aydın
Alanyaspor - Eyüpspor | Oğuzhan Çakır
Samsunspor - Beşiktaş | Ali Şansalan
Çaykur Rizespor - Başakşehir | Direnç Tonusluoğlu
Bodrum FK - Gaziantep FK | Mehmet Türkmen