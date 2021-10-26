Süper Lig'de 10. hafta geride kaldı

DHA 26 Ekim 2021 Salı 10:13 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 10:13

Süper Lig'de bu hafta oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekipler 4 galibiyet alırken 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Geride kalan haftada deplasmanda kazanan takımlar ise Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor oldu.

HAFTANIN OLAYI: ÇAYKUR RİZESPOR GALİBİYETLE TANIŞTI

Süper Lig'de 9 hafta sonunda galibiyet alamayan tek takım konumunda bulunan Çaykur Rizespor, 10'uncu haftada bu kötü seriyi sonlandırmayı başardı. Evinde Kasımpaşa'yı konuk eden Karadeniz ekibi, 90+8'inci dakikada Selim Ay'ın attığı gol ile rakibini 2-1 yenmeyi başardı ve bu sezonki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Çaykur Rizespor, ligin 11'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

DERBİDE GÜLEN TARAF BEŞİKTAŞ OLDU

Süper Lig'in 10'uncu haftasının kapanış maçında Beşiktaş, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, 35'inci dakikada Cicaldau'nun golüyle öne geçse de 39 ve 64'üncü dakikalarda Larin'in gollerine engel olamadı. Galatasaray, 81'inci dakikada Mohamed ile penaltı atışından yararlanamayınca siyah-beyazlı ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 20'ye yükselterek averajla haftayı 3'üncü sırada kapattı. Beşiktaş, bu galibiyetle Vodafone Park'ta ezeli rakibine karşı yenilmezlik serisini de devam ettirdi. Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'ta rakibine karşı oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

SUMUDICA VE EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 2'DE 2

Süper Lig'de 8'inci hafta sonunda teknik direktör değişikliğine giden iki takım Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörleri ile 2'de 2 yapmayı başardı. Aykut Kocaman'ın yerine Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, 9'uncu haftadaki 3-2'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından geçtiğimiz hafta da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 2'nci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Yeni Malatyaspor'da ise İrfan Buz'un yerine teknik direktörlük görevini devralan Rumen teknik adam Marius Sumudica, 9'uncu haftada deplasmandaki Adana Demirspor galibiyetinin ardından geçtiğimiz hafta da iç sahada 2-1'lik Altay galibiyetiyle birlikte 2'de 2 yapmayı başardı.

Medipol Başakşehir ligin 11'inci haftasında Adana Demirspor'u konuk ederken, Yeni Malatyaspor ise Kasımpaşa deplasmanında galibiyet arayacak.

KASIMPAŞA'DA CİHAT ARSLAN DÖNEMİ SONA ERDİ

Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibi, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde ligde çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bu ayrılıkla birlikte 10'uncu hafta sonunda Süper Lig'de görevine son verilen teknik direktör sayısı 10'a yükselmiş oldu.