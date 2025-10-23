İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9878
  • EURO
    48,845
  • ALTIN
    5548.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de 10. hafta heyecanı! İşte maç programı
Spor

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın ilk maçı Fatih Karagümrük ile Kayserispor arasında oynanacak.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 09:24 - Güncelleme:
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı! İşte maç programı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

25 Ekim Cumartesi:

17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)

26 Ekim Pazar:

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

17.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

27 Ekim Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.