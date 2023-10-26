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Spor

Süper Lig'de 10. haftanın programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın akşam oynanacak iki maç ile başlayacak. İşte Süper Lig'de 10. haftanın fikstürü...

AA26 Ekim 2023 Perşembe 13:42 - Güncelleme:
Süper Lig'de 10. haftanın programı belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın perdesi, Cuma günü oynanacak 2 maçla açılacak.

İki İstanbul ekibinin karşı karşıya geleceği müsabakada Kasımpaşa, İstanbulspor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç, saat 20.00'de başlayacak.

Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak diğer mücadelede ise Atakaş Hatayspor, Mondihome Kayserispor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in 10. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

27 Ekim Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor (Mersin)

20.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)

28 Ekim Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Ekim Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe (Pendik)

30 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

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