  • Süper Lig'de 100. maç! Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında dalya diyecek
Süper Lig'de 100. maç! Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında dalya diyecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarın oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla siyah-beyazlıların başındaki 100. Süper Lig maçına çıkacak.

AA26 Nisan 2026 Pazar 11:49 - Güncelleme:
Beşiktaş'taki ikinci dönemini yaşayan 53 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı futbol takımının başında Süper Lig'de 99 maçı geride bıraktı.

Söz konusu süreçte takımıyla 57 galibiyet alan deneyimli çalıştırıcı, 18 beraberlik yaşadı. Yalçın, 24 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 99 lig maçında 193 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 115 gol gördü.

İLK DÖNEMİNDE ŞAMPİYON OLDU

Teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk döneminde Süper Lig'de şampiyonluğa uzandı.

Ligde 2020-21 sezonunda şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, sezonu Galatasaray ile aynı puanda tamamlarken, gol averajıyla ipi göğüsleyen taraf oldu.

- Türkiye Kupası'nda da zafere uzandı

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş ile 2020-21 sezonunda Türkiye Kupası'nda da ipi göğüsledi.

Siyah-beyazlı takım, 5. turdan katıldığı organizasyonun finalinde Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupaya uzandı.

BU SEZON KUPADA YARI FİNALE YÜKSELDİ

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ikinci dönemini yaşadığı bu sezon kupada yarı finale yükseldi.

Kupaya grup aşamasında başlayan siyah-beyazlılar, C Grubu'nu Fenerbahçe'nin önünde ilk sırada tamamladı.

Çeyrek finalde Alanyaspor'u 3-0 geçen Beşiktaş, yarı finalde Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.

Ligde bu yıl umduğunu bulamayan Yalçın ve öğrencileri, Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu kupayla kapatmayı hedefliyor.

GENEL TABLO

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta iki farklı dönemde geçirdiği teknik direktörlüğünde toplam 117 resmi maçta görev yaptı.

Siyah-beyazlı takım bunların 66'sını kazanırken, 20 maçtan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 31 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamın yönetiminde 221 gol atıp, kalesinde 145 gol gördü.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetimindeki maçları şöyle:

SezonOrganizasyonMaçGBYAGYG
2019-20Süper Lig1510233014
2020-21Süper Lig4026688944

Avrupa2-1124

Türkiye Kupası55--104
2021-22Süper Lig156362222

Şampiyonlar Ligi6--6319
2025-26Süper Lig2915775235

Türkiye Kupası541-133
TOPLAM
117662031221145

