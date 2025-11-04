İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0885
  • EURO
    48,5448
  • ALTIN
    5399.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Süper Lig'de 11 hafta geride kaldı

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta pazartesi akşamında oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi. Tamamlanan maçların ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde...

AA4 Kasım 2025 Salı 01:54 - Güncelleme:
Süper Lig'de 11 hafta geride kaldı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta 3 maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış gününde Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK ile golsüz berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0'la geçti. Hesap.com Antalyaspor ise ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın Trabzonspor'la golsüz berabere kaldığı haftada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yenerek puanını 25'e yükseltti ve zirveyle arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.

Sezonun 11. haftasının sonuçları, puan durumu ve 12. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar:

RAMS Başakşehir-Kocaelispor: 1-0

Göztepe-Gençlerbirliği: 1-0

Galatasaray-Trabzonspor: 0-0

TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: 1-3

Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: 3-2

Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-3

ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: 0-1

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 0-0

Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-0

- Puan durumu:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY119202552029
2.FENERBAHÇE117402181325
3.TRABZONSPOR117311771024
4.SAMSUNSPOR115511711620
5.GÖZTEPE11542136719
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ115331518-318
7.BEŞİKTAŞ115241815317
8.TÜMOSAN KONYASPOR114251818014
9.CORENDON ALANYASPOR113531111014
10.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ11344129313
11.ÇAYKUR RİZESPOR113441214-213
12.HESAP.COM ANTALYASPOR114161220-813
13.KOCAELİSPOR113261015-511
14.KASIMPAŞA112451115-410
15.ZECORNER KAYSERİSPOR111641124-139
16.GENÇLERBİRLİĞİ112271016-68
17.İKAS EYÜPSPOR11227614-88
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK111191023-134

- 12. HAFTA

7 Kasım Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)

8 Kasım Cumartesi:

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park)

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Kasım Pazar:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)

20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.