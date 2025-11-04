Süper Lig'de 11 hafta geride kaldı

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta 3 maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış gününde Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK ile golsüz berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0'la geçti. Hesap.com Antalyaspor ise ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın Trabzonspor'la golsüz berabere kaldığı haftada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yenerek puanını 25'e yükseltti ve zirveyle arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.
Sezonun 11. haftasının sonuçları, puan durumu ve 12. haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar:
RAMS Başakşehir-Kocaelispor: 1-0
Göztepe-Gençlerbirliği: 1-0
Galatasaray-Trabzonspor: 0-0
TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: 1-3
Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: 3-2
Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-3
ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: 0-1
Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 0-0
Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-0
- Puan durumu:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|11
|9
|2
|0
|25
|5
|20
|29
|2.FENERBAHÇE
|11
|7
|4
|0
|21
|8
|13
|25
|3.TRABZONSPOR
|11
|7
|3
|1
|17
|7
|10
|24
|4.SAMSUNSPOR
|11
|5
|5
|1
|17
|11
|6
|20
|5.GÖZTEPE
|11
|5
|4
|2
|13
|6
|7
|19
|6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|11
|5
|3
|3
|15
|18
|-3
|18
|7.BEŞİKTAŞ
|11
|5
|2
|4
|18
|15
|3
|17
|8.TÜMOSAN KONYASPOR
|11
|4
|2
|5
|18
|18
|0
|14
|9.CORENDON ALANYASPOR
|11
|3
|5
|3
|11
|11
|0
|14
|10.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|11
|3
|4
|4
|12
|9
|3
|13
|11.ÇAYKUR RİZESPOR
|11
|3
|4
|4
|12
|14
|-2
|13
|12.HESAP.COM ANTALYASPOR
|11
|4
|1
|6
|12
|20
|-8
|13
|13.KOCAELİSPOR
|11
|3
|2
|6
|10
|15
|-5
|11
|14.KASIMPAŞA
|11
|2
|4
|5
|11
|15
|-4
|10
|15.ZECORNER KAYSERİSPOR
|11
|1
|6
|4
|11
|24
|-13
|9
|16.GENÇLERBİRLİĞİ
|11
|2
|2
|7
|10
|16
|-6
|8
|17.İKAS EYÜPSPOR
|11
|2
|2
|7
|6
|14
|-8
|8
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|11
|1
|1
|9
|10
|23
|-13
|4
- 12. HAFTA
7 Kasım Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)
8 Kasım Cumartesi:
14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)
17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park)
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Kasım Pazar:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)
20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)