Süper Lig'de 11. hafta heyecanı! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi yarın açılacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesi, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)
1 Kasım Cumartesi:
17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)
2 Kasım Pazar:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)
3 Kasım Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Stat belli değil)
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)
20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)