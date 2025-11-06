İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1209
  • EURO
    48,6017
  • ALTIN
    5413.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de 12. hafta heyecanı! İşte maç programı
Spor

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın oynanacak Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir maçıyla başlayacak.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 09:24 - Güncelleme:
Süper Lig'de 12. hafta heyecanı! İşte maç programı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın oynanacak tek müsabakayla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 12. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)

8 Kasım Cumartesi:

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

9 Kasım Pazar:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)

20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)

20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.