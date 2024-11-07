Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın, 9 Kasım Cumartesi ve 10 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın önemli maçında lider Galatasaray, 2. sırada yer alan Samsunspor'u konuk edecek. Fenerbahçe de Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Başakşehir'e konuk olacak. Bu haftayı Corendon Alanyaspor, BAY geçecek.
Süper Lig'de 12. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Mehmet Türkmen
9 Kasım Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Bodrum FK: Alper Akarsu
16.00 Hatayspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük
10 Kasım Pazar
13.30 Göztepe - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler
19.00 Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam