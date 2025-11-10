İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte tartışmalı pozisyonlar

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

10 Kasım 2025 Pazartesi 20:20
Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte tartışmalı pozisyonlar
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Kocaelispor-Galatasaray (Osimhen'in iptal edilen golü)

▪ VAR: Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme öneriyorum.

▪ Çağdaş Altay: Evet hocam.

▪ VAR: Galatasaraylı futbolcunun şutu var.

▪ VAR: Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numarayA, hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz.

▪ VAR: Sen de kontrol et. Başka bir açıdan da göstereceğim sana.

▪ Çağdaş Altay: Tamamdır golü göreyim abi, hocam.

▪ VAR: Başka açıdan da gösteriyoruz.

▪ Çağdaş Altay: Teşekkürler, ofsaytla başlıyorum.

▪ VAR: Tamamdır karar senin.

