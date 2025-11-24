İSTANBUL 17°C / 8°C
Spor

Süper Lig'de 13. hafta sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta, bugün oynanan Konyaspor - Antalyaspor ve Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmalarıyla sona erdi.

AA24 Kasım 2025 Pazartesi 23:53 - Güncelleme:
Süper Lig'de 13. hafta sona erdi
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta 2 maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış gününde Konyaspor ile Antalyaspor golsüz berabere kaldı. Trabzonspor ise Başakşehir'in büyük bölümünü 10 kişi oynadığı karşılaşmada deplasmanda rakibini 4-3 yendi.

Haftaya Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider giren Galatasaray, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 ile geçerken, takipçisi Fenerbahçe ise Rize deplasmanından 5-2 galip ayrıldı.

Sezonun 13. haftasının sonuçları, puan durumu ve 14. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR:

Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK: 0-3

ikas Eyüpspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-1

Göztepe-Kocaelispor: 0-0

Beşiktaş-Samsunspor: 1-1

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-2

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 2-5

TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: 0-0

RAMS Başakşehir-Trabzonspor: 3-4

PUAN DURUMU:


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY 1310212882032
2.FENERBAHÇE 1394030121831
3.TRABZONSPOR1384122111128
4.SAMSUNSPOR136611912724
5.GÖZTEPE13652156923
6.GAZİANTEP FK136432020022
7.BEŞİKTAŞ136342217521
8.CORENDON ALANYASPOR133641314-115
9.TÜMOSAN KONYASPOR134361820-215
10.KOCAELİSPOR134361115-415
11.ÇAYKUR RİZESPOR133551621-514
12.HESAP.COM ANTALYASPOR134271323-1014
13.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ133461615113
14.KASIMPAŞA133461318-513
15.GENÇLERBİRLİĞİ133281420-611
16.İKAS EYÜPSPOR13238716-99
17.ZECORNER KAYSERİSPOR131661331-189
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK132291324-118

14. HAFTA

28 Kasım Cuma:

20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)

29 Kasım Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor (Çaykur Didi)

17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)

30 Kasım Pazar:

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe (Corendon Airlines Park)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)

Popüler Haberler
