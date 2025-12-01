İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Süper Lig'de 14. hafta geride kaldı

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı pazartesi seansında oynanan 2 maçla tamamlandı. Alınan toplu sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü haberde...

1 Aralık 2025 Pazartesi 23:35
Süper Lig'de 14. hafta geride kaldı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.

Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, derbide 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım 33 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 32 puanla rakibini takip etmeye devam etti. Trabzonspor ise 31 puanla iki ekibin ardında üçüncü sırada kendine yer buldu.

Bu hafta oynanan 9 müsabakanın 2'sini ev sahibi takımlar, 5'ini de konuk ekipler kazandı. Ligde 2 mücadele ise beraberlikle sona ererken, toplam 22 gol kaydedildi.

Ligde küme düşme hattında ise Kayserispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük yer aldı.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 15. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar:

Kocaelispor-Gençlerbirliği: 1-0

Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor: 0-1

Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: 1-2

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: 1-3

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

Hesap.com Antalyaspor-Göztepe: 1-2

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 0-2

Samsunspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1

- Puan durumu:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY1410312992033
2.FENERBAHÇE1495031131832
3.TRABZONSPOR1494125121331
4.GÖZTEPE147521771026
5.SAMSUNSPOR146712013725
6.BEŞİKTAŞ147342417724
7.GAZİANTEP FK146442122-122
8.KOCAELİSPOR145361215-318
9.RAMS BAŞAKŞEHİR 144461916316
10.CORENDON ALANYASPOR143741415-116
11.TÜMOSAN KONYASPOR144371923-415
12.ÇAYKUR RİZESPOR143561622-614
13.HESAP.COM ANTALYASPOR144281425-1114
14.KASIMPAŞA143471421-713
15.İKAS EYÜPSPOR14338917-812
16.ZECORNER KAYSERİSPOR142661431-1712
17.GENÇLERBİRLİĞİ143291421-711
18.FATİH KARAGÜMRÜK1422101326-138

- 15. HAFTA

5 Aralık Cuma:

20.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)

6 Aralık Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

7 Aralık Pazar:

14.30 Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa (Kocaeli)

20.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

8 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

20.00 Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Alanya Oba)

Popüler Haberler
