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Spor

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor! İşte maç takvimi...

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış karşılaşmalarında Hatayspor ile Antalyaspor ve Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşılaşacak.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 10:06 - Güncelleme:
Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor! İşte maç takvimi...
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Futbolda Trendyol Süper Lig'in 14. haftası yarın yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçlarıyla başlayacak 14. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya OBA)

16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)

3 Aralık Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)

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