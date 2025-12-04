İSTANBUL 17°C / 9°C
Spor

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta programı belli oldu. Haftanın açılış maçı Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanacak.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 09:06 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, Samsunspor'u konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)

6 Aralık Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

7 Aralık Pazar:

14.30 Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa (Kocaeli)

20.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

8 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

20.00 Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Alanya Oba)

