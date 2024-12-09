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Spor

Süper Lig'de 15. hafta sona erdi! İşte haftanın sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı. Deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, puanını 38'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe, derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenildi ve 32 puanda kaldı.

9 Aralık 2024 Pazartesi 23:26 - Güncelleme:
Süper Lig'de 15. hafta sona erdi! İşte haftanın sonuçları
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

Deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, puanını 38'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe, derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenildi ve 32 puanda kaldı.

Sonuçlar

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-2

TÜMOSAN Konyaspor-Antalyaspor: 1-1

Göztepe-Adana Demirspor: 3-1

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0

ikas Eyüpspor- Reeder Samsunspor: 3-0

Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 2-0

Net Global Sivasspor-Galatasaray: 2-3

RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 3-0

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 1-0

16. hafta

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:

13 Aralık Cuma:

20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor (Grey Beton Bodrum)

20.00 Kasımpaşa-İkas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)

14 Aralık Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Gain Park)

15 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Mersin)

16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)

16 Aralık Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

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