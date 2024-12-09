Süper Lig'de 15. hafta sona erdi! İşte haftanın sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
Deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, puanını 38'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe, derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenildi ve 32 puanda kaldı.
Sonuçlar
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-2
TÜMOSAN Konyaspor-Antalyaspor: 1-1
Göztepe-Adana Demirspor: 3-1
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0
ikas Eyüpspor- Reeder Samsunspor: 3-0
Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 2-0
Net Global Sivasspor-Galatasaray: 2-3
RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 3-0
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 1-0
16. hafta
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:
13 Aralık Cuma:
20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor (Grey Beton Bodrum)
20.00 Kasımpaşa-İkas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)
14 Aralık Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)
19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Gain Park)
15 Aralık Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Mersin)
16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)
16 Aralık Pazartesi:
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)
21.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)