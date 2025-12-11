İSTANBUL 14°C / 7°C
Spor

Süper Lig'de 16. hafta perdesi yarın açılıyor! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta yarın oynanacak Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 09:54 - Güncelleme:
Süper Lig'de 16. hafta perdesi yarın açılıyor! İşte maç programı
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)

13 Aralık Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)

17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park)

14 Aralık Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep)

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)

15 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)

