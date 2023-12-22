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Spor

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı perşembe günü oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. İşte 17. haftada alınan sonuçlar...

22 Aralık 2023 Cuma 00:45 - Güncelleme:
Süper Lig'de 17. hafta heyecanı sona erdi
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, oynanan dört maçla sona erdi.

Lider Fenerbahçe, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3 mağlup ederek puanını 43'e yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0'la geçen Galatasaray da 43 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.

İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma ise yarıda kaldı. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.

İŞTE SONUÇLAR

İşte 17. haftanın sonuçları

RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: 3-1

Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: 2-2

Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: 3-4

Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa: 0-0

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Pendikspor: 5-1

MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: 0-0

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-1

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