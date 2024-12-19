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Spor

Süper Lig'de 17. hafta perdesi yarın açılıyor! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta, yarın oynanacak maçla başlayacak. İlk karşılaşma Eyüpspor-Fenerbahçe arasında oynanacak.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 09:23 - Güncelleme:
Süper Lig'de 17. hafta perdesi yarın açılıyor! İşte maç programı
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında ikas Eyüpspor ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

21 Aralık Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

22 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor (Gaziantep)

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin)

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

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