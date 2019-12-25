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Spor

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 17. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

25.12.2019  11:44 - Güncelleme: 25.12.2019  11:44
Süper Lig'in 17. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 
 
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır ve karşılaşmanın video hakemi Mete Kalkavan’a Süper Lig'in 17. haftasında görev verilmedi.
 
İşte haftanın hakemleri:
 
27 Aralık 2019 Cuma
 
20:30 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)
 
28 Aralık 2019 Cumartesi
 
15:00 Ankaragücü - Denizlispor (Arda Kardeşler)
 
17:30 Trabzonspor - Kayserispor (Hüseyin Göçek)
 
17:30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)
 
20:00 Galatasaray - Antalyaspor (Abdülkadir Bitigen)
 
29 Aralık 2019 Pazar
 
14:00 Sivasspor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
 
16:30 Aytemiz Alanyaspor - Konyaspor (Ümit Öztürk)
 
16:30 Gaziantep FK - Malatyaspor (Bahattin Şimşek)
 
19:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)
 
 

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