19 Aralık 2025 Cuma
  Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu!
Spor

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 17. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

19 Aralık 2025 Cuma 12:07
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

Bugün:

20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova

Yarın:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21 Aralık Pazar:

14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Göztepe-Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Alper Akarsu

22 Aralık Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Ali Şansalan

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Halil Umut Meler

