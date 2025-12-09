İSTANBUL 11°C / 7°C
Spor

Süper Lig'de 17. haftanın programı açıklandı

TFF, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaların gün ve saatlerini açıkladı.

AA9 Aralık 2025 Salı 20:07 - Güncelleme:
Süper Lig'de 17. haftanın programı açıklandı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son haftasının maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına sezonun ilk devresinin son maçlarının programı şöyle:

- 19 Aralık Cuma:

20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

- 20 Aralık Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

- 21 Aralık Pazar:

14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

- 22 Aralık Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

