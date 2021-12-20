İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2021 Pazartesi / 16 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,6999
  • EURO
    19,9631
  • ALTIN
    1021.34
  • BIST100
    2092.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
Spor

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 14:57 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:57
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 18. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

20.00 Altay-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

22 Aralık Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Erkan Özdamar

23 Aralık Perşembe:

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor: Hüseyin Göçek

20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.