Spor

Süper Lig'de 19. hafta sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası sona ererken Galatasaray ile Fenerbahçe arasında puan farkı yeniden 3'e yükseldi. Trabzonspor, taraftarı önünde 3 puana uzanarak son 2 maçını kazandı. Beşiktaş ise Eyüpspor'a puan kaybetti.

IHA26 Ocak 2026 Pazartesi 22:19
Trendyol Süper Lig'in 19. haftası bugün oynanan Eyüpspor - Beşiktaş maçıyla tamamlandı. Lider Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3 golle geçerken, Fenerbahçe evinde Göztepe ile berabere kaldı. Zirve takipçisi Trabzonspor ise taraftarı önünde Kasımpaşa'yı mağlup etti. Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, Kasımpaşa'da karşılaştığı Eyüpspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, 19. haftayı 46 puanla lider kapatırken, Fenerbahçe 43, Trabzonspor 41 puanla sıralandı.

Ligde 19. hafta maçları ve sonuçları:

Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-1

Kayserispor - Başakşehir: 0-3

Samsunspor - Kocaelispor: 0-0

Fatih Karagümrük - Galatasaray: 1-3

Gaziantep FK - Konyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor - Alanyaspor: 1-1

Antalyaspor - Gençlerbirliği: 2-1

Fenerbahçe - Göztepe: 1-1

Eyüpspor - Beşiktaş: 2-2

