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Spor

19. haftanın hakemleri belli oldu! Liderin maçı Halil Umut Meler'in

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu... Lider Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.

DHA24 Aralık 2021 Cuma 12:37 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 12:38
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Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelelerinden Trabzonspor - Medipol Başaşkşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin 19'uncu haftasında görev alacak hakemler şöyle:

25 ARALIK CUMARTESİ

13:30 Kasımpaşa - Altay (Tugay Kaan Numanoğlu)

16:00 GZT Giresunspor - Atakaş Hatayspor (Volkan Bayarslan)

16:00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor (Ali Şansaln)

19:00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)

26 ARALIK PAZAR

13:30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Cüneyt Çakır)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük (Alper Ulusoy)

16:00 Göztepe - Adana Demirspor (Atilla Karaoğlan)

19:00 Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

27 ARALIK PAZARTESİ

20:00 Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor (Ümit Öztürk)

20:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)

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