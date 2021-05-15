Süper Lig'de 2020-2021 sezonu tamamlandı! İşte puan tablosu

AA 15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:40 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:40

Ligin son haftasına 81 puan ve averajla Beşiktaş lider girerken, aynı puandaki Galatasaray 2., rakiplerinin 2 puan gerisindeki Fenerbahçe ise 3. sırada girdi.

Üç büyükler olarak adlandırılan İstanbul'un temsilcileri arasında son haftaya kalan şampiyonluk yarışını, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, önde tamamladı.

Sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-1 ile geçen Galatasaray rakibinin arkasında 2. sırada yer alırken, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe 3. oldu.

- Ligden son düşen Gençlerbirliği

Ligde şampiyonluk yarışı kadar küme düşmeme mücadelesi de son haftaya kadar taşındı.

2020-2021 sezonunun son haftası öncesinde Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşirken, ligden düşecek son takım son haftaya kaldı.

Hes Kablo Kayserispor ve Gençlerbirliği arasında yaşanan düşmeme mücadelesinde gülen taraf Hes Kablo Kayserispor oldu.

Kayserispor, sahasında Fenerbahçe'ye yenilmesine karşın Gençlerbirliği'nin aldı sonuç ile lige tutundu.

Ligden düşen 4. takım olan Gençlerbirliği ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

- Sonuçlar

Süper Lig'in 42. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 2-1

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 0-2

Atakaş Hatayspor-Gaziantep: 0-1

Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor: 5-1

Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Göztepe-Beşiktaş: 1-2

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-1

Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: 3-1

Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2

Puan durumu:

Ligde son haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: