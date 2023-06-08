Süper Lig'de 2022/2023 sezonu sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu yapılan 4 maçla tamamlandı. Ligde sezonun son gününde Beşiktaş, konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Adana Demirspor da deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

İSTANBULSPOR KALDI, GİRESUNSPOR DÜŞTÜ



Kümede kalma mücadelesi veren 2 takımdan İstanbulspor, düşmesi daha önce kesinleşen HangiKredi Ümraniyespor'u konuk etti. Sahadan 4-0 galip ayrılan sarı-siyahlılar, Süper Lig'de kalma başarısı gösterdi.

Bitexen Giresunspor ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.

SONUÇLAR



Ligin son haftasında şampiyon Galatasaray, Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe ise Gaziantep FK karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Corendon Alanyaspor ise haftayı bay geçti.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor: 1-1

Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 3-1

MKE Ankaragücü-Adana Demirspor: 1-2

Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor: 3-3

Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor: 4-0

Tosun Paşa ağlayarak sahayı terk etti

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU



Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Geçen sezonu 13. bitirerek tarihinin en kötü performansını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon adeta küllerinden doğdu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bitime 2 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, tarihinde 23. kez mutlu sona ulaştı.

AVRUPA'YA GİDECEK TAKIMLAR



Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da 4 takım temsil edecek.

Şampiyon Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılacak. İlk 3'te yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in 11 Haziran'da karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçını kazanan takım da Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.

Sarı-lacivertlilerin kupada zafere ulaşması durumunda bu kez Süper Lig 4'üncüsü Adana Demirspor'a Konferans Ligi yolu açılacak.

İKİ TAKIM DÜŞTÜ



HangiKredi Ümraniyespor ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto 1. Lig'e düştü.

Sezona 19 takımla başlanan ve 4 takımın düşeceği ligde yıl içinde yaşanan gelişmelerden dolayı 2 takım veda etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK ligden çekilmek zorunda kaldı. Bu takımların yarıştan ayrılmasıyla Türkiye Futbol Federasyonu ligden 2 takımın düşmesine karar verdi.

Hatayspor ve Gaziantep FK'nin hakları dondurulurken, 17. olan Ümraniyespor ve sezonu 16. sırada bitiren Giresunspor, Süper Lig'e veda eden takımlar oldu.