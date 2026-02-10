Süper Lig'de 21. hafta sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta oynanan 3 maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış gününde Zecorner Kayserispor-Kocaelispor, Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçları yapıldı.

Günün ilk maçında Kocaelispor, deplasmanda Kayseri temsilcisini 2-1 mağlup etti. Aynı saate başlayan müsabakalarda Fenerbahçe, Başkent ekibini 3-1, Gaziantep FK ise Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

GALATASARAY, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, Süper Lig'de 21. haftayı lider geçti.

Bu hafta konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, ligdeki 16. galibiyetini aldı. Bu sezon ayrıca 4 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, 52 puana yükseldi. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren "Cimbom" 21. hafta mücadelelerinin ardından liderlik koltuğunu korudu.

Sarı-lacivertliler de sahasında Gençleribiriliği'ni 3-1'lik skorla geçerek puan farkının açılmasına izin vermedi.

SONUÇLAR

Süper Lig'de 21. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor: 1-0

Samsunspor-Trabzonspor: 0-3

ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: 0-0

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 0-3

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 2-2

Zecorner Kayserispor-Kocaelispor: 1-2

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-1

Fenerbahçe-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 3-1

PUAN DURUMU

Ligde tamamlanan 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 21 16 4 1 50 14 36 52 2.FENERBAHÇE 21 14 7 0 48 18 30 49 3.TRABZONSPOR 21 13 6 2 41 23 18 45 4.GÖZTEPE 21 11 7 3 27 12 15 40 5.BEŞİKTAŞ 21 10 7 4 37 27 10 37 6.RAMS BAŞAKŞEHİR 21 9 6 6 36 22 14 33 7.SAMSUNSPOR 21 7 9 5 24 24 0 30 8.GAZİANTEP FK 21 7 7 7 29 35 -6 28 9.KOCAELİSPOR 21 7 6 8 18 22 -4 27 10.CORENDON ALANYASPOR 21 4 11 6 22 24 -2 23 11.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 21 6 4 11 26 31 -5 22 12.ÇAYKUR RİZESPOR 21 4 8 9 24 33 -9 20 13.TÜMOSAN KONYASPOR 21 4 8 9 24 33 -9 20 14.HESAP.COM ANTALYASPOR 21 5 5 11 19 34 -15 20 15.İKAS EYÜPSPOR 21 4 6 11 17 30 -13 18 16.KASIMPAŞA 21 3 7 11 16 29 -13 16 17.ZECORNER KAYSERİSPOR 21 2 9 10 17 43 -26 15 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 21 3 3 15 18 39 -21 12

GELECEK HAFTA KRİTİK MAÇLAR OYNANACAK

Ligde 22. hafta, 13 Şubat Cuma günü yapılacak 2 maçla açılacak.

Saat 20.00'de lider Galatasaray, ikas Eyüpspor'u, Hesap.com Antalyasor ise Samsunspor'u konuk edecek.

Haftanın öne çıkan mücadelelerinde 14 Şubat Cumartesi günü zirve takibini sürdüren Trabzonspor ile Fenerbahçe, 15 Şubat Pazar günü ise RAMS Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

22. HAFTA PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

13 Şubat Cuma:

20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

14 Şubat Cumartesi:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

15 Şubat Pazar:

14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)