17 Şubat 2026 Salı
Spor

Süper Lig'de 22 hafta geride kaldı

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı pazartesi seansında oynanan tek maçla tamamlandı. 35 golün atıldığı haftada alınan toplu sonuçlar haberde...

17 Şubat 2026 Salı 00:24
Süper Lig'de 22 hafta geride kaldı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası sona ererken, 3 büyükler haftayı galibiyetle kapattı ve bu hafta oynanan maçlarda toplam 35 gol atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası bugün oynanan Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçıyla tamamlandı. Ligde oynanan 10 maçta toplam 35 gol kaydedildi. Lider Galatasaray, evinde Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar puanını 55'e yükseltti.

HAFTANIN MAÇINDA KAZANAN FENERBAHÇE

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada 5 gol atıldı. Trabzon'da oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, 3-2'lik galibiyet alarak deplasmandan 3 puanla döndü. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 52'ye çıkararak zirve yarışını sürdürdü. Bordo-mavililer ise 45 puanda kaldı. Fenerbahçe, 22. haftayı da namağlup kapatarak rekorunu geliştirdi.

BAŞAKŞEHİR VE KASIMPAŞA'DA GOL DÜELLOSU

Başakşehir ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği haftada siyah-beyazlılar, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 3-2 üstün ayrıldı. Ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Beşiktaş, puanını 40'a yükseltti. Haftanın kapanış maçında ise Haliç derbisi oynandı. Kasımpaşa, Fatih Karagümrük karşısında 3-0 öne geçerken, mücadele 3-2 tamamlandı ve 8 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Ligde 22. hafta maçları ve sonuçları:

Antalyaspor - Samsunspor: 3-1

Galatasaray - Eyüpspor: 5-1

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: 2-2

Alanyaspor - Konyaspor: 2-1

Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-3

Kocaelispor - Gaziantep FK: 3-0

Göztepe - Kayserispor: 0-0

RAMS Başakşehir - Beşiktaş: 2-3

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: 3-2

  • Trendyol Süper Lig
  • 35 gol
  • 22. hafta

