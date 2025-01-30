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Spor

Süper Lig'de 22. hafta perdesi yarın açılıyor! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta, yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Bu karşılaşmalar Eyüpspor - Sivasspor ile Konyaspor - Bodrum FK arasında oynanacak.

IHA30 Ocak 2025 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
Süper Lig'de 22. hafta perdesi yarın açılıyor! İşte maç programı
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Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 1 Şubat Cumartesi, 2 Şubat Pazar ve 3 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Fenerbahçe de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Beşiktaş ise haftayı BAY geçecek.

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta programı ve maçlarda görevli hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Eyüpspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Konyaspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk

1 Şubat Cumartesi

13.30 Atakaş Hatayspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ali Şansalan

19.00 Başakşehir - Samsunspor: Çağdaş Altay

2 Şubat Pazar

13.30 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Yasin Kol

16.00 Göztepe - Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Burak Pakkan

3 Şubat Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Kadir Sağlam

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