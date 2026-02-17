İSTANBUL 15°C / 6°C
17 Şubat 2026 Salı
  Süper Lig'de 22. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
Spor

Süper Lig'de 22. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

TFF, Süper Lig'in 22. haftasında iki karşılaşmaya ait VAR konuşmalarını paylaştı. Kayıtlarda Antalyaspor-Samsunspor ve Gençlerbirliği-Rizespor maçlarındaki pozisyonlar yer aldı.

17 Şubat 2026 Salı 20:25
Süper Lig'de 22. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 22. haftası 16 Şubat Pazartesi günü oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın sona ermesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabı üzerinden Süper Lig'de 22. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 22. haftada Süper Lig'de oynanan 2 maçtaki VAR incelemelerine yer verildi.

22. haftanın VAR kayıtlarında Antalyaspor-Samsunspor ve Gençlerbirliği-Rizespor maçlarındaki pozisyonlar yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın VAR kayıtları şöyle:

Popüler Haberler
