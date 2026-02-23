İSTANBUL 10°C / 6°C
Spor

Süper Lig'de 23. hafta tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile son dakikada berabere kalarak puan kaybetti ve lider Galatasaray ile farkı kapatma şansını kaçırdı.

AA23 Şubat 2026 Pazartesi 22:47 - Güncelleme:
Süper Lig'de 23. hafta tamamlandı
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray ile zirve yarışında puan eşitleme fırsatını kaybetti.

Deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, 55 puanla liderliğini sürdürdü. Trabzonspor, konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-1 yenerek 3. sıradaki yerini korurken Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi 4-0'lık skorla geçerek İzmir temsilcisinin önünde 4. sıraya yerleşti.

SONUÇLAR

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Çaykur Rizespor-Kocaelispor: 2-0

ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 1-0

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: 2-0

Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor: 1-0

Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-2

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor: 0-0

Beşiktaş-Göztepe: 4-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 1-1

PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY23174255173855
2.FENERBAHÇE23158052213153
3.TRABZONSPOR23146345271848
4.BEŞİKTAŞ23127444291543
5.GÖZTEPE23118427161141
6.RAMS BAŞAKŞEHİR23106740261436
7.SAMSUNSPOR2371062527-231
8.KOCAELİSPOR238692124-330
9.GAZİANTEP FK237793040-1028
10.CORENDON ALANYASPOR2351172527-226
11.ÇAYKUR RİZESPOR235992835-724
12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ2365122834-623
13.TÜMOSAN KONYASPOR2358102735-823
14.HESAP.COM ANTALYASPOR2365122236-1423
15.İKAS EYÜPSPOR2356121935-1621
16.KASIMPAŞA2348112032-1220
17.ZECORNER KAYSERİSPOR23310101843-2519
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK2334162042-2213

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın programı şöyle:

27 Şubat Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Papara Park)

28 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

1 Mart Pazar:

16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor (Eryaman)

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

Popüler Haberler
