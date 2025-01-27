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Spor

Süper Lig'de 23. haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programını açıkladı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kalması halinde 23. haftanın maç programında değişikliğe gidilecek.

Haber Merkezi27 Ocak 2025 Pazartesi 17:02 - Güncelleme:
Süper Lig'de 23. haftanın programı belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı. Program, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin muhtemel Play-Off müsabakaları ve Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 2. hafta müsabaka takvimi dikkate alınarak planlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden, doğrudan Son 16 Turu'na yükselme ihtimali bulunan Galatasaray'ın, bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçının olmaması halinde, yayın programı doğrultusunda, Trabzonspor – İkas Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray – Adana Demirspor müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacak.

Süper Lig'de 23. haftanın maç programı şöyle:

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