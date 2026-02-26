İSTANBUL 8°C / 3°C
  Süper Lig'de 24. hafta heyecanı! İşte maç takvimi
Spor

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı! İşte maç takvimi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası yarın oynanacak Başakşehir- Konyaspor maçıyla başlayacak.

26 Şubat 2026 Perşembe 09:18
Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış maçlarında RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ederken Trabzonspor ise Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İki mücadele de saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 24. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Papara Park)

28 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

1 Mart Pazar:

16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor (Eryaman)

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

