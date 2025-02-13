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Spor

Süper Lig'de 24. hafta perdesi yarın açılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasının programını duyurdu. İlk maç Adana Demirspor-Antalyaspor arasında oynanacak.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 09:39 - Güncelleme:
Süper Lig'de 24. hafta perdesi yarın açılacak
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)

15 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)

16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

16 Şubat Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

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