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  • Süper Lig'de 24. hafta programı belli oldu! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının tarihi
Spor

Süper Lig'de 24. hafta programı belli oldu! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 24. hafta programını duyurdu. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maç 5 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

IHA3 Şubat 2025 Pazartesi 16:30 - Güncelleme:
Süper Lig'de 24. hafta programı belli oldu! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının tarihi
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı. Programa göre Beşiktaş-Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların programını internet sitesinden açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ligin 24. haftasındaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın programı şu şekilde:

14 Şubat Cuma

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

15 Şubat Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Sivasspor

16.00 Başakşehir - Bodrum FK

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor

16 Şubat Pazar

13.30 Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Samsunspor

16.00 Eyüpspor - Kayserispor

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

17 Şubat Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

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