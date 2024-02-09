Süper Lig'de 25. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 25'inci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 25'inci hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şu şekilde;
BUGÜN
20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
10 ŞUBAT CUMARTESİ
16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray - Başakşehir: Cihan Aydın
11 ŞUBAT PAZAR
13.30 Sivasspor - Rizespor: Emre Kargın
16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 Konyaspor - Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Çağdaş Altay
12 ŞUBAT PAZARTESİ
17.00 Trabzonspor - Hatayspor: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Kadir Sağlam