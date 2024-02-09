İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2024 Cuma / 30 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6834
  • EURO
    33,0845
  • ALTIN
    2004.19
  • BIST100
    8972.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de 25. hafta hakemleri belli oldu
Spor

Süper Lig'de 25. hafta hakemleri belli oldu

TFF, Süper Lig'in 25'inci hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Haftanın açılış karşılaşması olan Adana Demirspor-Kasımpaşa maçını Burak Pakkan yönetecek.

DHA9 Şubat 2024 Cuma 10:45 - Güncelleme:
Süper Lig'de 25. hafta hakemleri belli oldu
ABONE OL

Süper Lig'de 25'inci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 25'inci hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şu şekilde;

BUGÜN

20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

10 ŞUBAT CUMARTESİ

16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray - Başakşehir: Cihan Aydın

11 ŞUBAT PAZAR

13.30 Sivasspor - Rizespor: Emre Kargın

16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

16.00 Konyaspor - Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Çağdaş Altay

12 ŞUBAT PAZARTESİ

17.00 Trabzonspor - Hatayspor: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.