Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 8 Mart Pazar ve 9 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde bu hafta lider Galatasaray, derbi maçta Beşiktaş'a konuk olacak. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe de Samsunspor'u ağırlayacak. Üçüncü sıradaki Trabzonspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta programı şöyle:
Yarın
16.00 RAMS Başakşehir - Göztepe
20.00 Galatasaray - Beşiktaş
8 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
13.30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe - Samsunspor
9 Mart Pazartesi
16.00 Eyüpspor - Kocaelispor
20.00 Kayserispor - Trabzonspor
20.00 Corendon Alanyaspor - Gençlerbirliği