Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 8 Mart Pazar ve 9 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde bu hafta lider Galatasaray, derbi maçta Beşiktaş'a konuk olacak. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe de Samsunspor'u ağırlayacak. Üçüncü sıradaki Trabzonspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta programı şöyle:

Yarın

16.00 RAMS Başakşehir - Göztepe

20.00 Galatasaray - Beşiktaş

8 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor

13.30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa

20.00 Fenerbahçe - Samsunspor

9 Mart Pazartesi

16.00 Eyüpspor - Kocaelispor

20.00 Kayserispor - Trabzonspor

20.00 Corendon Alanyaspor - Gençlerbirliği