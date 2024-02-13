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  • Süper Lig'de 25. hafta sona erdi! İşte oluşan puan durumu...
Spor

Süper Lig'de 25. hafta sona erdi! İşte oluşan puan durumu...

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta yapılan üç maçla tamamlandı.

AA13 Şubat 2024 Salı 01:43 - Güncelleme:
Süper Lig'de 25. hafta sona erdi! İşte oluşan puan durumu...
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Ligde yapılan maçlarda Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Mondihome Kayserispor-Beşiktaş maçı golsüz sona erdi.

Ligde liderlik koltuğu 25. haftada el değiştirdi.

Haftaya averajla lider giren Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'la berabere kalarak puanını 64'e yükseltirken, RAMS Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray 66 puanla ilk sıraya yerleşti.

SONUÇLAR

Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa: 1-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0

Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-0

EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-0

İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-3

TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü: 1-0

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 2-2

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 2-0

Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor: 2-0

Mondihome Kayserispor-Beşiktaş: 0-0

PUAN DURUMU


OGBMAYAv.Puan
1.GALATASARAY25213152143866
2.FENERBAHÇE25204165204564
3.TRABZONSPOR2512494033740
4.BEŞİKTAŞ2512493531440
5.KASIMPAŞA2511594647-138
6.ÇAYKUR RİZESPOR2510692734-736
7.BITEXEN ANTALYASPOR2581072927234
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ2596103130133
9.EMS YAPI SİVASSPOR258982935-633
10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR2571083632431
11.MKE ANKARAGÜCÜ2561183029129
12.MONDİHOME KAYSERİSPOR258892934-529
13.YILPORT SAMSUNSPOR2585122935-629
14.ATAKAŞ HATAYSPOR2561093134-328
15.CORENDON ALANYASPOR2561092836-828
16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2576123029127
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ2576123037-727
18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL2568113149-1826
19.TÜMOSAN KONYASPOR25510102437-1325
20.İSTANBULSPOR2535171847-2911

26. HAFTA PROGRAMI

16 Şubat Cuma

20.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Mersin)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

18 Şubat Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Alanya Oba)

16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Kalyon)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Pendik)

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

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