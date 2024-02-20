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  • Süper Lig'de 26. hafta tamamlandı! İşte puan durumu...
Spor

Süper Lig'de 26. hafta tamamlandı! İşte puan durumu...

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta yapılan iki maçla tamamlandı. İşte oluşan puan durumu...

AA20 Şubat 2024 Salı 01:41 - Güncelleme:
Süper Lig'de 26. hafta tamamlandı! İşte puan durumu...
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Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 ile geçerken, Mondihome Kayserispor deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.

Zirve yarışında ise 26. haftada şampiyonluk yarışındaki ekipler puan kaybına izin vermedi.

Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 ile geçerken, takipçisi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

SONUÇLAR

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor: 2-2

Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-3

Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 3-3

Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor: 0-2

Gaziantep FK-Yılport Samsunspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Galatasaray: 0-3

RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor: 2-3

Beşiktaş-Tümosan Konyaspor: 2-0

PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY26223155144169
2.FENERBAHÇE26214168214767
3.TRABZONSPOR 2613494233943
4.BEŞİKTAŞ 2613493731643
5.KASIMPAŞA 2611694748-139
6.ÇAYKUR RİZESPOR26106102837-936
7.BITEXEN ANTALYASPOR2681173129235
8.EMS YAPI SİVASSPOR2681083036-634
9.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ2696113333033
10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR2671183935432
11.MONDİHOME KAYSERİSPOR269893236-432
12.YILPORT SAMSUNSPOR2686123036-630
13.MKE ANKARAGÜCÜ2661193032-229
14.ATAKAŞ HATAYSPOR2661193235-329
15.CORENDON ALANYASPOR2661193139-829
16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2677123130128
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ2677123138-728
18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL2668123151-2026
19.TÜMOSAN KONYASPOR26510112439-1525
20.İSTANBULSPOR 2636172049-2912

27. HAFTA PROGRAMI

23 Şubat Cuma:

20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

24 Şubat Cumartesi:

13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

25 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)

19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)

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